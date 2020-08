Anzeige

Musik Donikkl: Ist das der neue Sommerhit? Der niederbayerische Musiker und ein ehemaliger DSDS-Teilnehmer überraschen mit einem Song, bei dem vieles anders ist.

Von Maximiliane Fröhlich

Merken

Mail an die Redaktion Donikkls (links im Bild) neuer Song „Heut raus“ ist eine österreichisch-bayerische Produktion. Foto: Donikkl

Region.Ein cooler Sound, viel Spaß, keine Profis am Werk und eine klare Botschaft – das ist der neue Song von Musiker Donikkl. Wie der Titel „Heut raus“ vermuten lässt, geht es dem „Fliegerlied“-Erfinder darum, nach dem Lockdown wieder Spaß mit Freunden zu haben. Bei den Dreharbeiten zum Video war es dem Künstler wichtig, dieses nicht professionell produzieren zu lassen. Die Protagonisten für sein Video suchte sich Donikkl daher in seinem eigenen Umfeld und in der Region.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Sie haben schon ein Print- oder ePaper-Abo? oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

### ### ####### ## ######## ### ### ################# ####, ### ### ##### ####### ########## ### ############ ########. ## ### ## ############## ## ############ #########, ### ### ### #### ### ### ######## ########## ########. ######## ###### #### ####### ### ###### ###### ## ### ########## ## #######. „## #### ##### #####, ### ###### ##### ### ### #### ######. ### ### #### #### ###### ### ############ ######“, #### ##.

### ##### ## ##########

### ######## ### ### ############ ##### ##### #### ### ########## ########## ### ####### ########. ##### ####### ### ### ##### #######. ##### ########### ### ####### ### ##### ######.



Foto: Donikkl

„#### ####“ ### #### ##-########## ### ####### ### ### ###### ###### ######, ### ###### ###### ## ### ########### „########### ##### ### #########“ ##### ### ##### #.# ###########. ### #### ### ############## ###### ### ###### ######## ### ### ####### ### ######-######### ### ##### ######## ## ### ####### #### ###### ######### ### ### ##### ### ###### #### ######### #########.

####### ##### ###### #############

####### ### ###### ##### ### ### ############ ### ###### ############# ### ### #####. ##### ## ###-###-##### ########## ### ####. „### ### ######### #### ####### ###. ### ##### ########## #### ##### ########, #### ### ##### ###### ############# ###“, #### ####### ### ######## #### ####### ########.

#### ### ##### ### ### ############ ######### ################ #####, ### ### ######## #######, ### ###########, ## ###. ###### ########## ### ############### ### ##### ##### ####, ## ###### ## ##########. ### ############### ########### ###### ####### ## ########### #### ############### ### ########### ### ######## ### ######### #######. „### #### ### #### ## ####, #### ## ########## #### ####### #######-########-######## ####“, #### ### ########. ### „#### ####“ #### ## #### #### #############, ### ###### #### #### ######. ########### ###### ####### ### ###### ##### ### ######## #######. ###### #### ########## ## ###### #######.