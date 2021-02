Anzeige

Mail an die Redaktion An der Donau hält sich der Nebel. Foto: Armin Weigel/picture alliance/dpa

München.Das Wetter in Bayern wird am Donnerstag mild und freundlich.

Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes erwarten verbreitet einen Mix aus Sonne und Wolken. Nur stellenweise, vor allem an der Donau, halte sich zunächst noch der Nebel, hieß es. Am Mittag ziehen von Westen her dichtere Wolken ins Land, zum Abend könne es in Unterfranken leicht regnen. Die Temperaturen klettern auf bis zu 7 Grad im Frankenwald und bis zu 13 Grad im Allgäu.

Auch am Freitag zeige sich die Sonne, am meisten in Alpennähe. Nur vormittags könne es südlich der Donau und im Bayerwald etwas Regen geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 6 und 12 Grad. (dpa)