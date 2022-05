Nations League Dopingkontrolle: Nada-Besuch bei Fußball-Nationalmannschaft

Die deutsche Nationalmannschaft hat vor dem ersten Training im Teamquartier in Herzogenaurach Besuch von den Kontrolleuren der Nationalen Anti-Doping-Agentur Nada bekommen. Bei einer Trainingskontrolle haben sechs Spieler Blut- und Urinproben abgegeben, wie der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mitteilte. Ihr erstes von vier Nations-League-Spielen in den kommenden zwei Wochen bestreitet die DFB-Auswahl am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Bologna gegen Italien.

dpa