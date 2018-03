Musik

Doppeljubiläum prägt neue Saison der Bayerischen Staatsoper

Die kommende Saison der Bayerischen Staatsoper steht im Zeichen eines Doppeljubiläums. Eröffnet wird die neue Spielzeit unter dem Motto „Alles Was Recht Ist“ am 21. September 2018 mit einem Festkonzert, für das 2000 Freikarten verlost werden. Eine Woche später öffnet die Staatsoper ihre Türen für einen „Erlebnistag“. Gefeiert werden das 200-jährige Bestehen des neoklassizistischen Münchner Nationaltheaters und der 100. Jahrestag des Übergangs der einstmals Königlichen Oper in die Hände der jungen bayerischen Republik.