Fussball

Doppelpack von Belfodil: Bremen nach 3:1 kurz vor Rettung

Dank des ersten Bundesliga-Doppelpacks von Ishak Belfodil kann Werder Bremen seine Planungen für eine weitere Saison in der deutschen Eliteklasse intensivieren. Angeführt von seinem algerischen Matchwinner bezwangen die Norddeutschen den FC Augsburg am Samstag mit 3:1 (2:0) und machten durch den fünften Sieg in den vergangenen sieben Ligapartien einen weiteren Riesenschritt zum Klassenerhalt.

Von Martin Moravec, dpa