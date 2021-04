Anzeige

Parteien Doppelspitze führt nun die BayernSPD Ronja Endres und Florian von Brunn werfen Bundestagsspitzenkandidat Grötsch aus dem Rennen. Entscheidend: Frage der Formation

Von Christine Schröpf

Die Regensburgerin Ronja Endres und der Münchner Florian von Brunn führen künftig im Duo die bayerische SPD.

München.Bis zuletzt hatten die Kandidaten für den bayerischen SPD-Vorsitz in der Partei für sich geworben und in sozialen Netzwerken Unterstützer um sich geschart - nun steht das Ergebnis fest: Mit der Regensburger Gewerkschafterin Ronja Endres und dem Münchner Landtagsabgeordneten Florian von Brunn steht künftig ein Duo an der Spitze der Genossen. Entscheidend war letztendlich die Frage der Formation: Die Parteitagsdelegierten hatten am Samstag vorab mit knapper Mehrheit für eine Doppelspitze votiert und damit die Weichen gestellt.

###### ### #########

