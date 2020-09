Internet Doppelt so viele Spezialstaatsanwälte gegen Kindesmissbrauch

Die Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) verdoppelt ihre Ressourcen im Kampf gegen Kindesmissbrauch: Statt vier sollen nun acht Staatsanwälte ausschließlich im Bereich Kinderpornografie im Internet ermitteln, kündigte Justizminister Georg Eisenreich (CSU) am Mittwoch in Bamberg an.