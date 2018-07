Grundsteinlegung Doppelter Baustart auf dem Uniberg Zwei OTH-Gebäude entstehen in Regensburg: ein funktionelles Verwaltungsgebäude und die prunkvolle Heimat der Architekten.

Merken

Mail an die Redaktion Ministerialdirigent Christian Schoppik unterschreibt die Urkunde für die Grundstein-Zeitkapsel. Foto: Pfeifer

Regensburg. Es geht weiter, und weiter, und immer weiter auf dem Uniberg. Nach den offiziellen Grundsteinlegungen am Freitagvormittag wachsen nun zwei neue OTH-Gebäude aus dem Boden am Galgenberg: Ein Verwaltungsgebäude an der Seybothstraße und die prunkvolle neue Heimat der Architektur-Fakultät gegenüber der TechBase an der Galgenbergstraße.

Zum Festakt in glühender Hitze auf der staubigen Baustelle an der Galgenbergstraße setzten Vertreter von OTH und Politik zur Besiegelung des Baubeginns jeweils eine Zeitkapsel in beide Beton-Grundsteine. Darin enthalten: die aktuelle Freitags-Ausgabe der Mittelbayerischen Zeitung; außerdem Münzen, Dokumente und eine Urkunde. Auf ihr verewigten sich alle Ehrengäste. Unter ihnen: Ministerialdirigent Christian Schoppik aus dem Wissenschaftsministerium.

„In eine Reihe von Prachtbauten“ werde sich das neue fünfstöckige Architektur-Schmuckstück einreihen, freute sich Ministerialdirigent Christian Schoppik in seiner Festrede und fügte hinzu: „Es wird für uns nur ein Zwischenschritt sein. Zukunft braucht Platz.“ Der Ausbau des Regensburger Unibergs ist noch lange nicht vorbei.

47,7 Millionen Gesamtkosten

Das neue Verwaltungsgebäude an der Seybothstraße wird bewusst dezent bleiben, doch das neue Architektur-Gebäude kann sich nach der Fertigstellung als Prestigebau schon sehen lassen. Von den 47,7 Millionen Euro Gesamtkosten für die zwei Gebäude fließen zwei Drittel in den hochmodernen Bau des weltweit renommierten Architekturbüros Henning Larsen, das unter anderem die Siemens-Zentrale in München entworfen hat.

„Wir freuen uns schon. Das offene Raumkonzept ist wirklich innovativ,“ kommentiert Architektur-Professorin Dr. Birgit Scheuerer die Pläne für den Neubau. Genauer gesagt spricht sie von den stufenweise angeordneten Stockwerken, die sich wie eine Springfeder um einen zentralen lichtdurchfluteten Luftraum winden. Das alte Gebäude der Architektur-Fakultät an der Prüfeninger Straße habe zwar einen gewissen netten „Werkstatt-Charme“, aber der Neubau werde sicher alle begeistern. Wenn er erstmal fertig ist. Viele Studenten wird die Eröffnung 2021 dann wohl schon gar nicht mehr interessieren.

Boom schon vor zehn Jahren

Eine Sorge will Dr. Scheuerer schon einmal aus dem Weg räumen: Platz für alle Studenten werde ausreichend vorhanden sein, glaubt sie. Trotz stark steigender Studentenzahlen. Der Boom bei den Architekten kam schon vor knapp zehn Jahren, man sei also vorbereitet.

Wie geht’s nun weiter auf der Baustelle? Die gute Nachricht von Baudirektorin Claudia Zirra: „Das Schlimmste sollte geschafft sein.“ Sie spricht vor allem von den Rammpfählen für das Fundament, die monatelang die Nachbarn mit monotonen Vibrationen quälten. Nun gibt es nur noch eine Baurichtung: Nach oben! (mda)