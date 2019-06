Wettbewerb Dorf-Casting: Interesse sinkt Die Zahl der Teilnehmer bei „Unser Dorf hat Zukunft“ nimmt ab. Die Bewerbung fordert nämlich viel Einsatz. Zu viel?

Von Kathrin Robinson und unseren Agenturkorrespondenten

Mit einer Luftaufnahme von Haidenkofen fing alles an. 2010 schaffte es der Ort bis in den Bundesentscheid – und holte Gold. Ein Erfolg, mit dem niemand rechnete.

Regensburg.Immer weniger bayerische Dörfer nehmen an dem Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teil. Wie aus den von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) veröffentlichten Zahlen hervorgeht, beteiligten sich an der Wettbewerbsrunde 2016 bis 2019 nur 237 Dörfer. Davon waren 44 aus der Oberpfalz und 23 aus Niederbayern. Zur Jahrtausendwende waren noch mehr als 1000 bayerische Dörfer dabei gewesen. Allein aus der Oberpfalz bemühten sich damals 245 Orte um eine Medaille bei dem Wettbewerb und damit mehr als zuletzt bayernweit. Seither sank die Zahl stetig. Die jüngste Runde hat diesen Monat begonnen.

„In den Kommunen sind immer weniger Bewohner ehrenamtlich tätig. Aber gerade dieser Einsatz und das Engagement sind für eine erfolgreiche Teilnahme unabdingbar“, sagt ein Sprecher des bayerischen Landwirtschaftsministeriums zur Erklärung. Auch setzten die Bürgermeister andere politische Schwerpunkte. Und andere Wettbewerbe wie das neu gestartete „Gütesiegel Heimatdorf 2019“ des bayerischen Heimatministeriums machten dem Wettbewerb zudem Konkurrenz.

Nicht nur Schönheit zählt

Seit 1961 haben nach LWG-Angaben mehr als 27 000 bayerische Dörfer an dem Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teilgenommen, der früher unter dem Motto „Unser Dorf soll schöner werden“ stattfand. Dabei gehe es nicht allein darum, das schönste Dorf zu finden, sondern auch um die von der Dorfgemeinschaft gemeinsam erbrachten Leistungen. Der Wettbewerb für Dörfer und Ortsteile mit maximal 3000 Einwohnern läuft seit geraumer Zeit je über drei Jahre, wobei Auszeichnungen auf Kreis-, Bezirks-, Landes- und Bundesebene vergeben werden. Neben Urkunden und Preisgeldern geht es auch darum, die Dorfgemeinschaft zu beleben, den ländlichen Raum zu stärken und Orte etwa als Tourismusziele bekannter zu machen. Laut Ministerium sind im Haushalt rund 250 000 Euro pro Wettbewerbsrunde eingeplant.

Robert Spindler, Bürgermeister von Sünching im Landkreis Regensburg, sieht den Wettbewerb positiv. 2010 holte der kleine Ort Haidenkofen, der zum Gemeindegebiet gehört, sowohl auf der Landesebene als auch auf Bundesebene die Goldmedaille. Die Idee, dass das Dorf an dem Wettbewerb teilnehmen könnte, entstand nach einer Ballonfahrt, auf der Spindler – damals noch nicht Bürgermeister, aber begeisterter Fotograf – Schnappschüsse aus der Luft machte und beim Blick auf die Fotos feststellte, wie malerisch der Ort wirkte. Bei einer Dorfversammlung diskutierten die Bürger eine Teilnahme. Die Mehrheit sprach sich schließlich dafür aus, es zu probieren. Dass der Ort sogar bis zum Bundesentscheid kommen und dort auch noch Gold abstauben würde, damit hatten die Haidenkofener nicht gerechnet, zumal man, wie der Bürgermeister sagt, „in Haidenkofen nichts Neues erfinden musste“. Die Ortsstruktur, die Höfe, die Häuser seien schon vorhanden gewesen. „Wir mussten uns nicht verbiegen, sondern wollten uns so authentisch wie möglich präsentieren.“ So habe man das Bestehende herausgeputzt, etwa hässliche Plakatwände entfernt oder Fensterläden gestrichen. Der Grundstein für den Erfolg wurde aber bereits in den Jahren zuvor gelegt. So wurde beispielsweise ein neues Feuerwehrhaus in Eigenregie errichtet oder ein Steg über die Laber erneuert. Das ganze Dorf sei aktiv gewesen. Dieser Zusammenhalt überzeugte auch die Jury.

Der Wettbewerb Ablauf: Der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ erfolgt in Bayern in vier Stufen. Er beginnt auf Kreis- und endet auf Bundesebene. Erst die erfolgreiche Teilnahme auf einer Ebene berechtigt zur Teilnahme an der nächsthöheren Ebene. Die Zahl der Finalisten bestimmt sich aus der Gesamtzahl aller teilnehmenden Dörfer.

Kategorien: Bewertet werden die teilnehmenden Dörfer bei weitem nicht nur nach Schönheit. Insgesamt spielen fünf Kategorien eine Rolle: Entwicklungskonzepte und wirtschaftliche Initiativen, soziale und kulturelle Aktivitäten, Baugestaltung und Bauentwicklung, Grüngestaltung und Grünentwicklung sowie die Einbindung des Dorfes in die Landschaft. Die teilnehmden Dörfer werden für die Dauer des Wettbewerbs von den Kreisfachberatern der Landratsämter fachlich begleitet.

Auszeichnung: Die besten Dörfer bekommen Auszeichnungen in Gold, Silber und Bronze mit Urkunden verliehen. Darüber hinaus werden Preisgelder ausgelobt. Für beispielhafte Leistungen werden Sonderpreise vergeben.

„Alle haben an einem Strang gezogen“, erinnert sich eine der Hauptorganisatorinnen der Bewerbung, die nicht namentlich genannt werden möchte. Zahlreiche Stunden habe sie ehrenamtlich investiert, Anfragen beantwortet, Broschüren erstellt, Vorher-Nachher-Fotos gemacht, Präsentationen rechtzeitig vorbereitet. „Es war ein Riesenaufwand“, bilanziert sie. Ob sie das alles nochmal machen würde? „Das kann ich so spontan nicht beantworten“, gibt sie ehrlich zu. Trotzdem hat sich der Wettbewerb für den Ort aus ihrer Sicht gelohnt: „Die Resonanz war sehr positiv und die Dorfgemeinschaft hat profitiert.“ Die Feiern und Fahrten im Rahmen des Wettberwerbs seien ein schönes Gemeinschaftserlebnis gewesen. „Zur Preisverleihung nach Berlin ist das halbe Dorf im Bus nach Berlin gefahren. Daran erinnern sich alle gern.“

Ohne Vereine geht es nicht

Als „riesige Chance für den Ort“ bezeichnet Manfred Hauser, Bürgermeister von Lupburg im Landkreis Neumarkt, den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Die Teilnahme Lupburgs liegt schon mehrere Jahre zurück, doch der Ort profitiere noch heute davon. „Bei uns muss man die Teilnahme in Zusammenhang mit der gleichzeitig stattfindenden Dorferneuerung sehen. Das hat den Ort richtig aufblühen lassen. Wir hatten ja vorher nicht mal eine vernünftige Kanalisation“, erinnert er sich. Der Wettbewerb sei mit eine Motivation gewesen, die Erneuerung anzugehen. Belohnt wurden die Bemühungen mit der Goldmedaille auf Landesebene 2004 und zudem dem Europäischen Dorferneuerungspreis 2006. Der Bürgermeister könnte sich eine Teilnahme jederzeit wieder vorstellen.

„Der Wettbewerb bringt unheimlich viel – nicht nur für die Schönheit des Orts, sondern auch für die Dorfgemeinschaft“, sagt auch Birgit Höcherl, Bürgermeisterin von Schönsee im Landkreis Schwandorf. „Aber eine Kommune allein kann so einen Wettbewerb nicht stemmen, wenn die Vereine nicht mitmachen. Sie tragen die Hauptlast.“ Der Schönseer Ortsteil Gaisthal wurde 2016 mit der Silbermedaille ausgezeichnet. „Ich kann verstehen, dass das manchen Dörfern zu viel Aufwand ist“, sagt Tanja Voit vom Obst- und Gartenbauverein, der wie alle anderen Vereine in Gaisthal bei dem Wettbewerb voll gefordert war. „Das kann kein Verein allein. Das funktioniert nur im großen Miteinander.“

