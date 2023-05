Fußball Dortmund bringt Guerreiro für Bellingham: FCA ohne Berisha

Borussia Dortmund bestreitet das richtungsweisende Spiel um die Meisterschaft der Fußball-Bundesliga mit Raphael Guerreiro. Der portugiesische Nationalspieler ersetzt in der Partie beim abstiegsbedrohten FC Augsburg an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) den am Knie verletzten Mittelfeld-Antreiber Jude Bellingham. Mit einem Sieg könnte der BVB den FC Bayern in der Tabelle überholen und als Spitzenreiter in den letzten Spieltag gehen. Erstmals im BVB-Kader steht der 17 Jahre alte Julien Duranville.

dpa