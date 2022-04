Anzeige

Fußball-Bundesliga Dortmunds Akanji: Titel des FC Bayern am Samstag verhindern Verteidiger Manuel Akanji will mit Borussia Dortmund verhindern, dass der FC Bayern München am kommenden Wochenende den vorzeitigen Gewinn der deutschen Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga perfekt macht. Im Team des BVB wissen alle, erklärte Akanji dem TV-Sender Sky, dass dem Rekordmeister am Samstag (18.30 Uhr) im Heimspiel gegen die Borussia ein Sieg reicht, um schon nach dem 31. Spieltag den Titel feiern zu können. „Und ja, darum wollen wir versuchen, dass so lange wie möglich zu verhindern“, sagte der Verteidiger des Tabellenzweiten.

dpa

Mail an die Redaktion Spielbälle liegen auf dem Rasen. Foto: Swen Pförtner/Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Bei derzeit neun Punkten Rückstand auf den FC Bayern sind die Meisterschaftschancen der Dortmunder in dieser Spielzeit nur noch äußert gering. Akanji hofft aber, dass der BVB in der kommenden Saison im Titelkampf erfolgreicher abschneidet. „Wir versuchen, es den Bayern wieder schwer zu machen. Da ist natürlich vieles von unserer Form abhängig. Von unserer Konstanz und auch von Bayern“, meinte Akanji vor dem direkten Duell.