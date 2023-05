Trainer Dortmunds Terzic: Als Tabellenführer nach Hause fliegen

Cheftrainer Edin Terzic von Borussia Dortmund geht mit viel Optimismus in das vorentscheidende Spiel um die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga. „Wir wissen natürlich, dass wir nächste Woche die Saison auf Platz zwei abschließen können, aber wir wollen sie auf Platz eins beenden“, sagte Terzic am Sonntag kurz vor dem Anpfiff der Begegnung beim FC Augsburg bei DAZN: „Es geht jetzt um das Wollen, und dass wir es in der eigenen Hand haben, heute als Tabellenführer nach Hause zu fliegen. Das ist das, was wir auf dem Platz zeigen wollen.“

dpa