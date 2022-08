Jähes Ende des Familienurlaubs Drama in Münchner Hotel: Mädchen (7) von 200-Kilo-Statue erschlagen von Katarina Cavar

Nachdem eine 200-Kilo-Statue in einem Münchner Hotel auf ein Mädchen gefallen ist, wurde dieses mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Dort starb es später. −Symbolbild: Bastian Winter/dpa

München, Landeshauptstadt.Ein tragischer Unfall hat sich in einem Münchner Hotel ereignet: Eine 200 Kilo schwere Statue war auf ein siebenjähriges Mädchen gefallen. Dieses erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Wie die Polizei München am Sonntag berichtet, geschah der Vorfall bereits am 16. August gegen 19.30 Uhr. Die Siebenjährige aus Italien, die mit seinen Eltern im Urlaub war, hielt sich demnach in einem Innenhof eines Münchner Hotels in der Isarvorstadt auf. Aus noch ungeklärter Ursache fiel eine rund 200 Kilo schwere Steinstatue um und verletzte das Kind lebensgefährlich.







Medienbericht: Vater musste alles mit ansehen

Durch einen Schrei wurden mehrere Personen auf die Situation aufmerksam und konnten das Kind befreien. Das Mädchen kam in ein Münchner Krankenhaus, wo es wenige Stunden später seinen Verletzungen erlag. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Auf Nachfrage erklärte ein Polizeisprecher, dass man den Vorfall bewusst erst jetzt öffentlich gemacht habe: Zum einen wollten die Ermittler die Umstände möglichst vorher klären, „um nicht voreilig zu berichten“, zum einen habe der Persönlichkeitsschutz der Familie im Vordergrund gestanden.

Wie die italienische Zeitung „ “ berichtet, stammen die Eltern des Mädchens aus Neapel. Der Vater habe mit ansehen müssen, wie die Statue auf seine Tochter fällt. Die Mutter habe in einem Facebook-Post ihre Trauer ausgedrückt: „Du bist unser Engel und wirst es immer sein. Ruhe in Frieden, Liebe meines Lebens.“