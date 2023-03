Wintersport Drama samt Fotofinish: Snowboardcrosser Nörl holt WM-Silber

Snowboardcrosser Martin Nörl hat bei den Weltmeisterschaften in Georgien die Silbermedaille gewonnen. Der 29-Jährige landete in einem dramatischen Finale in Bakuriani am Mittwoch hinter dem Österreicher Jakob Dusek, der sich über die Ziellinie warf und dem Landshuter in einem Kopf-an-Kopf-Rennen Gold damit noch wegschnappte. Zuvor hatte es auf der Strecke einen Kontakt zwischen Nörl und Olympiasieger Alessandro Hämmerle gegeben, durch den der Österreicher auf Rang vier zurückgefallen war. Bronze sicherte sich der Italiener Omar Visintin. Die Entscheidung ließ einige Minuten auf sich warten, da die Jury noch die Videobilder überprüfte.

dpa