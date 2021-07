Anzeige

Hochwasser Unwetter führen zu Hochwasser im Süden und Osten Bayerns Heftiger Dauerregen hat viele Bäche und Flüsse in Bayern anschwellen lassen. Am heftigsten hat es Oberbayern erwischt. Aber auch in Passau gibt es Hochwasser. Und es soll den Tag über weiter regnen.

Mail an die Redaktion Wasser steht in einer Straße in Berchtesgaden. Foto: Kilian Pfeiffer/dpa

Bad Reichenhall.Bei der Hochwasserlage in Bayern ist erstmal keine Entspannung in Sicht. Im besonders betroffenem oberbayerischen Landkreis Berchtesgadener Land galt auch am Sonntag noch der Katastrophenfall. Im Laufe des Tages sollte es erneut stark regnen. In Passau stiegen die Pegelstände von Donau und Inn nach Angaben der Stadt massiv. Uferpromenade und Parkplätze wurden überflutet.

Im Süden des Landkreises Berchtesgadener Land zeigte sich am Sonntag das ganze Ausmaß der Verwüstungen. Sintflutartige Regenfälle hatten am Samstagabend den Fluss Ache über die Ufer treten und Hänge abrutschen lassen. Häuser drohten einzustürzen. Die Einsatzkräfte mussten 130 Menschen in Sicherheit bringen.

Zwei Menschen kamen ums Leben. Ein Opfer starb nach Angaben von Landrat Bernhard Kern (CSU) an einer natürlichen Ursache. Ein Zusammenhang mit dem Unwetter sei aber nicht ausgeschlossen. Weitere Details wollte er nicht nennen.

890 Hilfskräfte sind inzwischen in Berchtesgaden, Bischofswiesen, Schönau am Königssee, Marktschellenberg und Ramsau im Einsatz, viele davon seit Samstagabend ohne Pause. Bis zu 500 Mal mussten sie ausrücken.

Der Schaden lässt sich nach Angaben von Kern noch nicht abschätzten. Dieser gehe aber in die Millionen, sagte er. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk waren am Sonntag damit beschäftigt, Straßen wieder befahrbar zu machen, Keller auszupumpen und mit Sandsäcken weitere Überschwemmungen zu verhindern. Mehrere Bahnstrecken wurden in Oberbayern gesperrt.

Nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes sollte es im gesamten Alpenraum am Sonntag den ganzen Tag über stark regnen. Erst in der Nacht sollte es trockener werden.

In Passau schleppte die Polizei Autos ab, die die Besitzerinnen und Besitzer trotz Hochwasserwarnungen nicht umgeparkt hatten. Anwohnerinnen und Anwohner brachten Hochwassersperren an ihren Grundstücken an. Straßen wurden gesperrt.

Bei der Donau stiegen die Pegelstände so stark, dass Meldestufe 3 erreicht wurde - das bedeutet, dass Grundstücke überflutet werden und Keller voll Wasser laufen. „Im Moment haben wir noch nichts Größeres“, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Passau. „Die Menschen hier sind auch schon einiges gewöhnt.“ In der Drei-Flüsse-Stadt kommt es regelmäßig zu Überschwemmungen.

