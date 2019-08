Natur Drechsel für Waldpreis nominiert Der Graf geht seit Jahren eigene Wege, um den Forst für Extrem-Herausforderungen zu rüsten. Dafür soll er nun geehrt werden.

Von Marianne Sperb

Mail an die Redaktion Ferdinand Graf von Drechsel, hier vor der gerade sanierten Orangerie in Karlstein, ist für den Deutschen Waldpreis nominiert. Foto: Sperb

Ramspau.Ferdinand Graf von Drechsel ist einer der drei Finalisten für den Deutschen Waldpreis 2019. Die Auszeichnung, vergeben in drei Kategorien, würdigt Waldbesitzer, Forstwirte und Forstunternehmer, die sich in besonderer Weise für die Branche stark machen.

Der Preis wird bei den DLG Waldtagen am 14. September in Lichtenau (Nordrhein-Westfalen) zum zweiten Mal verliehen. Noch bis 31. August kann über die Preisträger per Onlinevoting entscheiden werden: www.deutscher-waldpreis.de.

Die Familie von Drechsel ist seit 1556 Waldbesitzer. Ferdinand Graf von Drechsel bewirtschaftet den Familienbetrieb in Karlstein bei Regenstauf seit 35 Jahren. Sein Ziel ist es, seinem Sohn Carl einen vorbildlichen, auf Dauer überlebensfähigen Forstbetrieb übergeben zu können.

Der Wald leidet unter der Dürre. Die Trockenheit der vergangenen Jahre stellt Forstbetriebe vor extreme Herausforderungen. Drechsel hat eigene Grundsätze entwickelt, um den Wald rund um Karlstein den schwierigen Gegebenheiten anzupassen. Der Wald wird aktuell mit 16 verschiedenen Baumarten bewirtschaftet. Insgesamt kommen mehr als 30 Arten vor.

Neben Ferdinand Graf von Drechsel sind in der Kategorie „Waldbesitzer des Jahres“ noch Ingo Siebert aus Koblenz sowie Lothar Lang aus dem hessischen Reichelsheim nominiert.

Der Deutsche Landwirtschaftsverlag (dlv) lobt den Deutschen Waldpreis mit Unterstützung von Partnern aus Wirtschaft und Verbänden aus. Die Auszeichnung soll Forstleute motivieren, erfolgreich eingeschlagene Wege weiter zu gehen, neue Ideen zu entwickeln und ihre Aktivitäten auch in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen.

Philipp zu Guttenberg, ehemaliger Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände, betont: „Dieser Preis hat eine große Bedeutung. Er richtet das Scheinwerferlicht auf diejenigen, die unsere Wälder vorbildlich und nachhaltig bewirtschaften. Er verdeutlicht einmal mehr, dass die Forstwirtschaft sowohl über innovatives Unternehmertum verfügt wie auch über eine Vielzahl an kreativen und verantwortungsvollen Köpfen, die sich für den Wald stark machen. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass unsere klugen Köpfe auch über die Grenzen unserer Branche bekannt werden.“

