Buntes Dreh das Riesenrad: Österreicher stellt Weltrekord auf Der Österreicher Franz Müllner hat einen Weltrekord im Riesenrad-Drehen aufgestellt.

Merken

Mail an die Redaktion Franz Müllner, Kraftsportler, befindet sich in Aktion. Er wird von zwei Helfern unterstützt. Foto: Matthias Balk/dpa

München.Mit purer Muskelkraft setzte der Kraftsportler aus Salzburg am Donnerstag ein 750 Tonnen schweres Rad in München mit Hilfe von Seilen in Bewegung. Anschließend sank er erschöpft zu Boden, bevor er jubelnd die vom Rekord-Institut für Deutschland ausgestellte Urkunde entgegennahm. Das Hi-Sky mit 27 verglasten Gondeln im Münchner Werksviertel ist nach Auskunft der Betreiber das größte mobile Riesenrad der Welt und überragt sogar das beliebte Rad auf dem Oktoberfest. Es steht dort aber nur zeitweise. 2021 soll es dem neuen Konzertsaal weichen, der dort entstehen soll.

Müllner nennt sich selbst „The Austrian Rock“. Er hat nach eigenen Angaben schon viele Rekorde aufgestellt, etwa im Rollen von Bratpfannen, im Bierfass-Stemmen oder im Zertrümmern von Bierdosen am Bauch. 2014 zog er laut seiner Internet-Seite eine Boeing 777. 2012 habe er 50 Kinder eine Skipiste hochgezogen.