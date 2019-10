Film

Dreharbeiten für Märchenfilm in der Fränkischen Schweiz

Die Fränkische Schweiz verwandelt sich in eine Filmkulisse: Am Donnerstag starteten die Dreharbeiten für das Märchen „Der starke Hans“ am Felsenlabyrinth Druidenhain bei Wiesenttal (Landkreis Forchheim), wie Das Erste mitteilte.