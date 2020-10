Anzeige

Kriminalität Drei ausländische Straftäter bei Wiedereinreise verhaftet Die Bundespolizeiinspektion Freilassing hat im Rahmen von Grenzkontrollen drei mit Haftbefehlen gesuchte ausländische Straftäter verhaftet.

Mail an die Redaktion Frontalansicht eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Freilassing.Zunächst kontrollierten Beamte an der Grenzkontrollstelle Schwarzbach in Bad Reichenhall einen albanischen Reisebus, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Dabei stellten die Beamten am Freitagnachmittag fest, dass ein 32-jähriger türkischer Insasse des Busses wegen Diebstahls mit Untersuchungshaftbefehl gesucht wird.

An der Saalbrücke Freilassing kontrollierten Bundespolizisten am Samstag einen 42 Jahre alten Serben, gegen den wegen Verletzung der Unterhaltspflicht Haftbefehl erlassen worden war. Ein 31-jähriger Ungar ging den Beamten ebenfalls am Samstag an der Grenzkontrollstelle Schwarzbach ins Netz. Er war wegen besonders schweren Diebstahls und fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs gesucht worden. Die Bundespolizei brachte alle drei Tatverdächtigen in Haftanstalten.