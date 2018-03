Fussball Drei Bayern-Profis in Istanbul von Gelbsperre bedroht Vor dem Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayern München in der Champions League bei Besiktas Istanbul sind drei Münchner Fußball-Profis von einer Gelb-Sperre bedroht. Robert Lewandowski, Joshua Kimmich und Sebastian Rudy müssten bei der nächsten Verwarnung im Viertelfinal-Hinspiel Anfang April zuschauen. Corentin Tolisso ist ebenfalls vorbelastet. Der verletzte Mittelfeldakteur reiste aber nicht mit nach Istanbul.

Merken

Mail an die Redaktion Robert Lewandowski nach einem verschossenen Elfmeter. Foto: Sven Hoppe/Archiv

Istanbul.Seit der Saison 2014/15 werden Gelbe Karten in den UEFA-Vereinswettbewerben, die Spieler seit Beginn der Gruppenphase erhalten haben, nach dem Viertelfinale gestrichen. Alle Spieler gehen also unbelastet in die Halbfinal-Partien. Diese Regelung gilt jedoch nicht für Spieler, die im Viertelfinal-Rückspiel die dritte Gelbe Karte sahen. Diese sind dann für das Halbfinal-Hinspiel gesperrt.