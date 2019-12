Justiz Drei CSU-Politiker und die Spendenaffäre Ermittler haben den Abgeordneten Rieger, Ex-OB-Kandidat Schlegl und Ex-OB Schaidinger im Visier. Eine Entscheidung steht an.

von Christine Strasser

Merken

Mail an die Redaktion Die Regensburger Staatsanwaltschaft nahm im Zuge ihrer Ermittlungen rund um die Parteispendenaffäre auch CSU-Politiker in den Blick. Foto: Bastian Winter

Regensburg.Drei Regensburger CSU-Politiker gerieten im Zuge der Ermittlungen wegen auffälliger Parteispenden ins Visier der Staatsanwaltwaltschaft: der Landtagsabgeordnete Franz Rieger, Stadtrat und Ex-OB-Kandidat Christian Schlegl sowie Ex-Oberbürgermeister Hans Schaidinger. Auf eine Anfrage der SPD-Landtagsabgeordneten Margit Wild zum Fall Rieger hieß es nun aus dem Justizministerium: „Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit die Sach- und Rechtslage abschließend. Mit einer verfahrensabschließenden Entscheidung ist in den nächsten Wochen zu rechnen.“ Die Mittelbayerische gibt einen Gesamtüberblick: Was waren die wichtigsten Stationen in der politischen Laufbahn von Rieger, Schlegl und Schaidinger? Was wird ihnen vorgeworfen? Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

### ######## ##### „###### ### ### #### #########“, #### ##### ######. ### ################## ### ## ######### ######## ### ######## ####### ########. ####### ######### ### ###. ##### #### ### ### #### ### #### ####### ##### ### ###-####################. ## #### ###### ######## ######## ##### ### ############## ### ########.

######, ###### ######, ##### #### #### ## ####### ### ## ############ ########. #### ### ####### ### ################## ## ### ########### ########## ### ###### ######### ### ###### ######## ############ ## ########. ###### #### ## #### ### ############ ###### ### ######### ### ### ################# ######### ## ## ### ###############. #### #### ### ## ############# ### ####### ### ################ ####. ##. #######, ##. ###### & ######.

### ################# ### #### ### #### ### ###### ## #### ### #### ##### ###### ##### ########### #### ########### ############ ### ###. #### ### ## #### ######, #### ### ### ##### #################-######## ###### ########## ################## ###### ##### ### #### ####### ## ############. ###### ###### ################### ##### ###### ### ############ ### ### ###. ## #### ### ############ ##### ### ####### ############# ################# ####### ######## ########## ####### ###########, #### #### ### ########## ## ### „############### ######“ ########## ###### (### ## ###### ##########). ########### ###### ### ##### ##-####### ###### ## ### ##### ### ##################. ## ###### ####### ##### ######## #### #### ######### ####### ### ######## ### ############ ################## (##), ### ##### ########### ##### ########## ########## ###, ##########. ### ##-####### #### ######### ### ########## ######### ####, #### ###### ### ####### ####, ###### ## ##### #######.

##### #### ###### ####- ### ######### ### ###### ##########. ### ################## #### ### ######## ####, #### ## ### ######## ### ### ################# #### #########-####### ######. ####### ###### ### ####### ## #### ### ## ### #### ### ### ###### ### ######### ###### #######. ######## #### ###### ### ##-####### ###### #. #### ###### ## #### ### ## ### #### ######## ### #### ############## ### ### ####### ### ########## ############## #### ########## ### ################ ######### #####. ### ########### #### ######### ######## #### ###### ## #### ### #### #### ## ### ### ########## #########. ##### #### ## #### ########## ##### ############ ### ### #########- ### #####################, ### ###### ## ######### ############, ######### #####. ##### #### ## ## #### ########### ### ##### ## ### ####. #### ################## ###### ## #### ## ################ #######.

######### ####### - ########### #### #### ### ####### ###########

## ### #### #### ### ###### #######, ### ######### ####### ## ### ############# ### ### #### ####. ## #### #### ###### ## ### ################# ###### ### ###### #### ## ### ### ### ################## – ######## ##### ######## ############## ### ### ###### „###### ### ##########“ ### ######### #### #### ### ###-########. ####### ##### ## ### ### ### ##### ### ############ ## #### ########### ##########, ### ###### ####### ### ##### ######## ## ############ ########## ###### ## ######### ########## ###########. ## ### ######### ## ### ##-### ###### ####### ## ### ##### ######## ##### ########. #### ### ####### ######## ## ### ############ ######## ##########. ### #### ### #### ###### ## ### ###-########. ### ### ######## ############ #### ## ### ##### #### ########### –### ########## ### ########### #######, ### ## #####.

### ##### ## ###### ################## ##### ######## ### ####### #### ############ ##### ##. ## ########### #### ## #### ## ############, #### #### ######### ##### ### ################## ##### #### ### ##### ####### ####### ######. ########## ##### ####### ##### ### ###### #######. ############# ### ############ ##### ############### ### ####### ### ######## ##-#########.

### ############## ##### ####### ######## ### ###################, ####### ##### ### ############## ### ########## ############# ###. ## #### ### ########## ####### ################ ### ### ################# #### ######### #### ### ### #### ############ ##### – #### ###########, ################ ### ########### #########. ## ############ ### ########### ## ### ###### „###### ### ##########“ #### ## ### ###### ######## ### ### ########### ########### ### ########## ###### #####. ### ########### #### #### #### ### ######### ### ####### ###########.

#### ### ######### ### ################## #### ### ############ ################# (##), ####### #### ## ### #### ##### ########### ## ### ###### #########. ######## #### ### ####### ############### ## #### ### ## ### #### (#####) ########### ##########. ### ###### ######### ###### ################ ### ########### ##### ######### ########## ######## ###### ####. ### ################## ###### ### ####### ## ### ##### ########## ####### ####### #####. ####### ###### ###### #### ################## ### ### ###### ### ######### ###### ####### ####### ## ########## ### ##### ## ### #### ## ### ###-############ ########## ##### ######### ####, ## ######## ##-######### ## ############. ### ################## ##### ### #########-###### ############, ### ### ############# #### ######### ### ####### ##### ## ### #### ########## ######.

#### ########### - ### ######### ###########, ### ####### #### #####

### ##-####### ### ### ######### ######### #### ### ######## #####. ## ### ############ ### ################## ### #### ########### ##### ########## ###########. #### ####### ## ###### ################## ##### ######## ########### ##. ############ ### ###### ################## ### ## #### #### ### #####. „## ####### #### ###########“, ##### ## ##############. ####### ##### ### ######## ## ###: ### ######### ### ###########, ### ######## ##### ####.

########### ### ########## #######. ### #### ### #### ##### ## ## ### #############. #### ####### ##### ### ## ######### ### ########### ###########. ### #### ########## ############, ###### ########### ##### ### #####. ### ######### ############# ### #### ### ####################### ## ### ###### ### ##### ########## ###########. ## ### ## ### ######### #################### ### ############. #### ###### ### ###-########## ####### ##### ### ### ##-####. ########### ######### ### ############## ### ######## ##### ############ ##, ### ## #### ### #### ### ############ ####### ######. ## ### ### ########### ########### #### ########## ### ####-######. ##### ### ### ##### ### ########### #####################. ######## ###### ### ### ############# ############, ################# ### ################# ##### #### ###########. ##### ###########, ### ### ############## ####, ##### ### ##### ######## ### ###################. ########### #### ### #########. ########, ################ ### ################### – ## ########### ######### ### ####### ####### ### ######. #### ######, ### ########### ## ###### ## ###### ### ## #######, ### ### ## ### ## ### ####### ########## ### #### ####### #######. #### ### #### ############ ### ####### ## ### ############ ### ##### ######### #### ######## ##### ###### ######, ###### ### ###########. ########### ##### ###### ############ #### ###### ##########, #### ### ### ######## ### ## ##### #########. ### ######## ###### #### ###### ### ### ##### ############ ###### ### #### ######## ###########.

## ### ############ ### ###########, #### ## ## ##### ################ ### ######## #######, ### ### ############## #### ### ########## #### #### ##### ##########. ### ###### ####### #### ## ####, ###### ## ## ######################## ######## ######, ########## ########### ######. ### ###### ### ################## ###### ### ## ############ ### ### ############ ############# ### ##############, ### ## ### ######### ###### ####### ######## ##### ####. ### ############ ##### ########### #### ## ###### ############ ########## ###########, ##### ###### ### ##### #######. ## ##### ####### #### #### #### ##### ########### #########.