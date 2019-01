Notfälle Drei Deutsche hängen in den Bergen fest Die Männer mussten in Tirol eine Nacht auf rund 2000 Metern Seehöhe verbringen. Ein Rettungshubschrauber konnte sie bergen.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Hubschrauber in den Alpen: In Tirol mussten drei Männer gerettet werden. Foto: Peter Kneffel/dpa

Ehrwald.Die drei 22-Jährigen aus Berlin und dem Landkreis Potsdam-Mittelmark waren am Sonntagnachmittag mit Schneeschuhen von der Talstation der Ehrwalder Alm Bahnen in Richtung „Knorr Hütte“ am Zugspitzplatt aufgestiegen. Gegen 21.30 Uhr erreichten sie erschöpft, in totaler Dunkelheit und bei starkem Schneetreiben das sogenannte „Feldernjöchl“ auf rund 2000 Metern Seehöhe. Dort setzten sie einen Notruf ab und gruben sich eine Schneehöhle, um die Nacht zu überstehen.

Ein Bergungsversuch der Bergrettung Ehrwald musste wegen stürmischen Windes und viel Neuschnee in der Nacht zunächst abgebrochen werden. Am Montag wurde ein neuer Versuch gestartet, eine Bergung war jedoch aufgrund der schlechten Witterung und der Schneemengen zunächst nicht möglich. Als sich die Sicht am Nachmittag kurzzeitig besserte, konnten die drei Deutschen mit dem Rettungshubschrauber geborgen werden. Einer der Männer wurde mit Erfrierungen an Händen und Füßen ins Krankenhaus gebracht, der Dritte blieb unverletzt.

Hier geht es zum Ressort Panorama.