Drei Freischichten im Audi-Stammwerk Ingolstadt

Das Audi-Logo an einer Ladestation für E-Fahrzeuge vor dem Audi Forum. Foto: Christoph Schmidt/Archiv

Ingolstadt.Wegen fehlender Teile muss Audi im Stammwerk Ingolstadt drei Schichten ausfallen lassen. Bei einem Zulieferer habe es gebrannt - die Nachtschicht am Freitag und die Früh- und Spätschichten am Montag bei der Produktion der A4- und A5-Modelle fielen deshalb aus, sagte eine Sprecherin. Zuerst hatte der „Donaukurier“ berichtet. Die 8500 Mitarbeiter in diesen Schichten hätten keine Nachteile, hieß es. Kunden seien nicht betroffen. Ein Autozulieferer in Württemberg teilte mit, ein Feuer habe die Galavanikanlage zur Aluminiumbeschichtung von Zierleisten schwer beschädigt.