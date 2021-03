Anzeige

Kriminalität Drei gesuchte Straftäter verhaftet In Niederbayern konnte die Polizei am Wochenende drei Männer festnehmen, die nach Straftaten untergetaucht waren.

Gleich drei Mal klickten am Wochenende in Niederbayern die Handschellen. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Kirchdorf am Inn.Drei international gesuchte Straftäter hat die Bundespolizei auf einem grenznahen Parkplatz in Niederbayern festgenommen. Zunächst kontrollierten Beamte auf dem Parkplatz bei Kirchdorf am Inn (Landkreis Rottal-Inn) einen 25-Jährigen und stellten fest, dass das Amtsgericht Leer in Ostfriesland diesen im Jahr 2018 wegen Körperverletzung zu 2000 Euro Geldstrafe oder zehn Monaten Ersatzhaft verurteilt hatte, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Weil der Mann die Summe nie bezahlt hatte und per Haftbefehl gesucht wurde, brachten die Einsatzkräfte ihn am Samstag ins Gefängnis.

Am selben Tag kontrollierten Bundespolizisten einen 29 Jahre alten Mann, den das Amtsgericht Mannheim 2018 wegen gefährlicher Körperverletzung zu elf Monaten Freiheitsstrafe verurteilt hatte. Danach war der Mann untergetaucht. Nun sitzt er hinter Gittern.

Am Sonntag nahmen Beamte der Bundespolizei einen 26-Jährigen fest, der in Rumänien wegen eines Raubdelikts verurteilt worden war und europaweit gesucht wurde. Nun steht seine Auslieferung bevor. (dpa)