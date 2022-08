Landkreis Rosenheim Drei Hühner beschäftigen die Polizei auf der A8

Drei Hühner haben für mehrere Polizeieinsätze auf der A8 in Niederbayern gesorgt. Die Tiere seien vermutlich an der Anschlussstelle Bad Aibling nahe Bad Feilnbach (Landkreis Rosenheim) ausgesetzt worden, teilte die Polizei am Montag mit.

dpa