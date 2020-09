Anzeige

Buntes Drei Jahre lang Früchte vom selben Apfelbaum gestohlen Apfeldiebstahl in Serie: In Türkheim hat ein Unbekannter einen Apfelbaum auf einem Privatgrundstück komplett abgeerntet.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Türkheim.Bereits in den beiden Jahren zuvor waren in dem Garten alle reifen Äpfel gestohlen worden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Polizei geht von einem Serientäter aus. Das ergebe sich aus der Logik der Tat, sagte ein Polizeisprecher. „Das wäre schon ein großer Zufall, wenn dreimal hintereinander jemand anders diesen Baum erntet„. Der jüngste Vorfall ereignete sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag.