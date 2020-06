Anzeige

Hightech Drei KI-Professuren wecken Lust auf mehr An der OTH Regensburg gibt es für Minister Sibler nicht nur einen Dank. Er darf beim KI-Paket gerne nachbessern, heißt es.

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Drei neue Professuren zu Künstlicher Intelligenz sollen das Profil der OTH Regensburg schärfen. Professor Bierl (rechts) hatte ein erfolgreiches Konzept eingereicht und bekam jetzt in seinem Labor Besuch von Wissenschaftsminister Bernd Sibler. Foto: Tino Lex Foto: Tino Lex/Tino Lex

Regensburg.Auf seinem Rundtrip zu bayerischen Forschungsleuchttürmen machte Wissenschaftsminister Bernd Sibler am Dienstagnachmittag an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg (OTH) Station. Dort rückt künftig der Schwerpunkt Künstliche Intelligenz noch stärker in den Fokus – beflügelt durch drei neue KI-Professuren, die Mitte Mai von der Staatsregierung zugesichert worden waren. Der Zuschlag ist Teil der von Ministerpräsident Markus Söder im Oktober angekündigten Hightech-Offensive. Per bayernweitem Wettbewerb waren 50 KI-Professuren ausgelobt worden - zusätzlich zu den 50, die bereits in einem ersten Schwung an die Knotenpunkte München, Würzburg, Ingolstadt und Erlangen/Nürnberg gegangen waren. Die OTH war mit sechs Konzepten in den wissenschaftlichen Wettstreit eingestiegen, war also zu 50 Prozent erfolgreich. Ein Professor, dessen Antragspaket für eine neue OTH-Professur zur Robotik nicht zum Zug gekommen war, signalisierte Sibler am Dienstag jedoch ziemlich deutlich, dass er sich nicht geschlagen geben wird.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

##### ######### ## ######

######### ###### ####### #### ### #### ############# ###-########### ## ##-########### ########### - ### ### #### ###########, ### ##### ### ######## ############# ######. ## ### ###### ##### ###### ##### ## ######, ##### ### ### ##### ############. ######### ###### ##### ######## ###### ###### #### ########## ### ####-######## ## ##### ##### ### ########. ### #########, ### ##### ######### #####, #### ##### ### ###### ### ##### ### ##### #######. ## #### ## „#### ## ### ########### ######“. ##### ###### ####### ######### ########### ###### ## ############## ### ### ########### ### ########### – ### ###### ##### ### ### ##### ## ##### #####. ### #### ### ########### ######, #### #### ##### ## ########### #######, #### #####. ## ### ###, #### ### ### #### ## #### ######### ## ###### ########## ######### #####. #### ######### ####### ### ######.

### ###### ####### ##### ##-########### ### ### ### ###### #### ###### ### ################## ######## ##### ####### ### ####### #### ###. #### ########### ######. ## ###### ##### ### ## #### ######## #######: ################# ##### ######## ######## ##, #### ## ### ########-###### ##### ### ######-######## ############# ####, ## ###### ####### ### ### ######## ###### ## ######. ###### #### ####: „### ####### #####, ## ### ####### ######### ######.“ ### ########## ####, ### ### ################ ##### ## ######. „## #########, ## ######.“

### ###### ### ############ ##### ### ######## ########, ### ### ############ ###-########### ####### ##### ### ###### ######## ########### ######. ### ##### #### ## ## „########################## ### ##-######### #########“ - #### #### #### ######### ######. ### ######## #### ## ## ####### ######## ### #######, #### #### ##### ############## - ### ###### ### ######### ### ########### ## ########### ### ## ############# #################. ### ### ### ##### #### ##### ############### ### ### ########### ########## ### #############.

##### ###### ### ######

## ###-######### ##### ##### ### ######### ########## ##### #########. „### ###### ###### ## ### ################### #####“, #### ##. ### ############ ### ########## ######## ###### ### ###### ### ####### - ##### ######## ### #### ### ############ ### ########## ########-###### ##. ### ###### ### #################### ### ### ###### ##### ### ### ##### #######. „### ##### #### #### #########, ### ########## ### ### ##-############.“

### ### ######### ### ##### ########### ##-########### ###### ### ############### #### ### ######### #### ### #########. ### ##### ##### ### ### #### ############# ############ #######, #########, ########## ##### #### #######. ###### ##### ####### #### ###### ####, ## #### ### ### ## ###########. ## #### #### ##### - ### ## ########## - #### ##### ########### ### ### ######### ##. ### ########## #### ### ### #### #### #### ####### ######. ## ######## ###### ## ## ########, #######, ###### ### ######## ##, ## ########## ## ########## ### ######. „####### ####### #### ## #######“, ##### ## ### ###### ####.

####### ########### ### ### ########### ############# ###### ### ####!