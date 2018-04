Kriminalität

Drei Kirchen-Einbrüche: Landeskriminalamt ermittelt

Nach drei Einbrüchen in Kirchen in Oberfranken und der Oberpfalz ermittelt nun das Landeskriminalamt (LKA). Die Kunstfahnder gehen von einer Serie durch die gleichen Täter aus, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte. Beim ersten Einbruch Anfang März in Stammbach (Landkreis Hof) hebelten die unbekannten Täter die Seitentür auf und nahmen einen 77 Kilogramm schweren Tresor mit. Darin befanden sich sakrale Gegenstände. Bei der nächsten Tat in der Kirche von Krummennaab (Landkreis Tirschenreuth) erbeuteten sie neben sakralen Gegenständen auch Bargeld.