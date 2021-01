Anzeige

Brände Drei kleine Kinder nach Brand noch immer im Krankenhaus Drei kleine Kinder, die bei einem Wohnhausbrand in Oberbayern schwer verletzt worden waren, sind nach Kenntnis der Polizei noch immer im Krankenhaus.

Merken

Mail an die Redaktion Feuerwehrleute löschen einen Brand in einem Wohnhaus im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm. Foto: -/vifogra/dpa

Geisenfeld.

Das Haus in Geisenfeld (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) war am frühen Sonntagmorgen in Brand geraten und kann nach Angaben eines Polizeisprechers wahrscheinlich nicht mehr aufgebaut werden. Die Frauen im Alter von 23, 51 und 83 Jahren flohen aus dem Gebäude. Die Feuerwehr rettete die drei Kinder im Alter von vier, fünf und sechs Jahren vor den Flammen. Sie mussten in eine Spezialklinik gebracht werden.

Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen. Nach Polizeiangaben waren am Montag Sachverständige vor Ort, um herauszufinden, warum das Haus brannte.