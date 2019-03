Polizei Drei Leichen in Wohnung gefunden Bluttat in Ascholtshausen im Kreis Straubing-Bogen? Ein 41-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen. Ermittlungen laufen.

Merken

Mail an die Redaktion In Ascholtshausen im Kreis Straubing-Bogen wurden in einem Wohnhaus drei Tote gefunden. Derzeit ist die Spurensicherung vor Ort. Foto: Alexander Auer

MALLERSDORF-PFAFFENBERG.Am Montagvormittag wurden in einer Wohnung in Ascholtshausen im Landkreis Straubing-Bogen drei Leichen aufgefunden. Einen 41-Jährigen nahm die Polizei am Auffindeort vorläufig fest. Die genauen Umstände sind noch unklar. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kripo laufen auf Hochtouren.

Die Opfer waren laut Polizeiangaben ein 72-jähriger Mann, eine 69-jährige Frau und eine 35-jährige Frau. Zur Todesursache sowie zu einem möglichen Familienverhältnis macht die Polizei aktuell noch keine Angaben.

Aktuell ist die Spurensicherung vor Ort. Die Ermittler arbeiten im Erdgeschoß des zweistöckigen Einfamilienhauses in der Hauptstraße des Orts.

Ein Familienangehöriger machte sich Sorgen, weil er seine Verwandten nicht mehr erreichen konnte und verständigte deshalb gegen 9.50 Uhr die Polizei. Die eingesetzten Streifenbesatzungen, die am Wohnhaus eintrafen und sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschaffen mussten, fanden drei Leichen vor, zwei Frauen und einen Mann.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird von einem Tötungsdelikt ausgegangen. Ein 41-jähriger Hausbewohner wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen von Kripo Straubing und Staatsanwaltschaft Regensburg laufen auf Hochtouren. Beamte der Kripo Straubing sind am Tatort mit der Spurensicherung beschäftigt. Auch ein Rechtsmediziner wurde in die Ermittlungen einbezogen.

Weitere Polizeimeldungen lesen Sie hier.

Aktuelles aus der Region und der Welt gibt es über WhatsApp direkt auf das Smartphone: www.mittelbayerische.de/whatsapp