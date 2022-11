Hungerbichl-Tunnel Drei Lkw beteiligt: Schwerer Tunnel-Unfall auf der A9 in Oberösterreich

Merken

Mail an die Redaktion Mehrere Lkw sind im Hungerbichl-Tunnel zusammengestoßen Foto: fotokerschi.at/Kerschbaummayr

Ein schwerer Unfall hat sich im Hungerbichl-Tunnel auf der A9 in Oberösterreich ereignet. Durch einen Stau sind insgesamt drei Lkw aufeinander aufgefahren, einer der Fahrer wurde schwer verletzt.

Am Montag gegen 9 Uhr ist ein 54-jähriger Lkw-Fahrer durch den Hungerbichl-Tunnel in Fahrtrichtung Passau gefahren. Wegen einer Staubildung musste er abbremsen, ein 28-jähriger Lkw-Fahrer kam dadurch direkt hinter ihm zum Stillstand. Am Ende war es ein dritter Lkw-Fahrer, ein 57-jähriger Brandenburger, der die vor ihm stehenden Fahrzeuge übersehen hat. Er ist dem Lkw vor ihm mit voller Geschwindigkeit ins Heck gefahren.







Schwer Verletzter mit Hubschrauber in Klinik

Der Lkw des 28-Jährigen wurde durch den Aufprall in den Lastwagen des 54-Jährigen geschoben. Die Feuerwehr musste den 57-jährigen Unfallverursacher aus seinem Führerhaus befreien, da er dort eingeschlossen war. Ein Rettungshubschrauber hat ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Fahrer blieben unverletzt.

Die Autobahn musste im Unfallbereich über drei Stunden gesperrt werden. Ob ein Zusammenhang zu den besteht, ist nicht bekannt. Auf Nachfrage erklärte die Polizei jedoch, dass der Tunnel zum Unfallzeitpunkt frei befahrbar war.Anmerkung: Zunächst war die Rede von fünf beteiligten Lkw und mehreren Verletzten. Dies hat die Polizei zwischenzeitlich korrigiert.

− age/lha