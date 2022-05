Nürnberg Drei Lkw stoßen auf A9 zusammen: Fahrer in Lebensgefahr

Beim Zusammenstoß dreier Laster auf der Autobahn 9 bei Nürnberg sind zwei Fahrer schwer verletzt worden - einer lebensgefährlich. Die 36 und 40 Jahre alten Männer seien am Dienstagvormittag in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Zwischen den Autobahnkreuzen Nürnberg und Nürnberg-Ost habe sich in Richtung München der Verkehr gestaut. Die A9 musste auf diesen Fahrbahnen zeitweise gesperrt werden.

