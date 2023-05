Polizei Drei Maibäume durch unbekannte Männer in der Nacht angesägt

Gleich drei Maibäume haben unbekannte Täter in einem Ort im Landkreis Würzburg mit einer Kettensäge beschädigt. In der Nacht zum Montag seien drei Männer mit einem Auto in Bütthard umhergefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei der Tour fällten sie demnach einen Maibaum und beschädigten zwei weitere. Nun ermittelt die Polizei. Die Ermittler gehen davon aus, dass es bei jeder Tat dieselben Täter waren.

dpa