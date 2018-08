Unfälle Drei Menschen bei Autounfall schwer verletzt

Mail an die Redaktion Eine Leuchtschrift warnt vor einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/Archiv

Wolfsegg.Drei Menschen sind bei einem Autounfall in der Oberpfalz schwer verletzt worden. Die beiden beteiligten Fahrer schwebten nach Polizeiangaben vom Mittwoch in Lebensgefahr. Der 38-Jährige und der 42-Jährige waren in den Fahrzeugen eingeklemmt worden und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Ihre Wagen waren aus zunächst ungeklärter Ursache bei Wolfsegg (Landkreis Regensburg) zusammengestoßen. Die Unfallstelle an der Kreisstraße R15 blieb nach dem Unfall am Dienstagabend bis zum frühen Mittwochmorgen gesperrt.