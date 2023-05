Landkreis Starnberg Drei Menschen bei Brand in Lottoladen verletzt

Bei einem Brand in einem Lottoladen im Landkreis Starnberg sind am Dienstagmorgen drei Menschen verletzt worden. Was den Brand in dem Wohn- und Geschäftshaus in Gauting auslöste, war zunächst noch unklar, wie die Polizei mitteilte. Die drei Verletzten erlitten vermutlich eine Rauchgasvergiftung. Mehr Details waren zunächst noch unklar.

dpa