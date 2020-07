Anzeige

Verkehr Drei Menschen bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt Bei einer Kollision zweier Autos bei Igensdorf (Landkreis Forchheim) sind drei Menschen schwer verletzt worden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Polizeiwagen steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einer Unfallstelle. Foto: picture alliance/Malte Christians/dpa/Symbolbild

Igensdorf.Ein 18-Jähriger sei am Dienstagnachmittag kurzzeitig unkonzentriert gewesen und mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn der Bundesstraße 2 geraten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein entgegenkommender 55-Jähriger konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er, sein 12-jähriger Sohn und der 18-Jährige kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden wird auf 32 000 Euro geschätzt.