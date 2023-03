Drogen Drei mutmaßliche Cannabishändler in Würzburg verhaftet

Bei einer Razzia in Würzburg hat die Polizei am Donnerstag drei Haftbefehle wegen bandenmäßigen Rauschgifthandels vollstreckt. Die Durchsuchungen im Bereich der Oberthürstraße liefen noch, es habe Beschlagnahmen gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Abend. In der Gegend habe sich seit einigen Monaten ein umfangreicher Straßenhandel mit Cannabis entwickelt. An dem Einsatz waren mehrere Dutzend Beamte der Würzburger Polizei und der Bereitschaftspolizei beteiligt.

dpa