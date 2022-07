Energie Drei neue Windräder im ersten Halbjahr

Beim Ausbau der Windkraft zählt Bayern in diesem Jahr bislang weiter zu den Schlusslichtern unter den großen Flächenländern. Im ersten Halbjahr gingen im Freistaat lediglich drei von bundesweit 238 neuen Windrädern in Betrieb. Das meldeten der Bundesverband Windenergie und der Fachverband VDMA Power Systems am Donnerstag. Unter den größeren Flächenländern waren es lediglich in Sachsen und Hessen noch weniger. Auch im grün-schwarz regierten Baden-Württemberg waren es nur fünf.

dpa