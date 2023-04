Schwandorf Drei Pferde von Hof weggelaufen

Drei Pferde sind von ihrer Besitzerin in der Oberpfalz weggelaufen und Stunden später mithilfe von Leckereien wieder eingefangen worden. Eine Autofahrerin hatte die Tiere nahe Neukirchen-Balbini (Landkreis Schwandorf) auf einer Wiese neben der Straße entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten hätten die Pferde in der Nacht zum Donnerstag daran gehindert wegzurennen, doch die Tiere seien immer wieder auf die Straße gelaufen. Weil die Pferde keine Halfter trugen, fragten die Beamten einen Reiterhof in der Nähe um Hilfe.

dpa