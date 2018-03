Musik Drei Regensburger in der Endrunde Beim bayerischen Wettbewerb Traditi.On sind neben Sebastian Kretz auch Liquid und Maniac unter den letzten Sieben.

Von Benedikt Detsch

Merken

Mail an die Redaktion Der Regensburger Sänger Sebastian Kretz interpretierte das Volkslied „Wer singt denn da drobn auf am Tannabaum?“ neu. Foto: Andreas Fuchs

Regensburg.„I bin ned unschuldig, wenn d’Volksmusik wieder an bisserl Mode worn is“, behauptete Wastl Fanderl vor fast 50 Jahren. Die oberbayerische Volksmusik-Legende widmete ihr Leben der Volksmusik. Fanderl sammelte Volkslieder, veranstaltete Musizierwochen und schrieb Liederbücher. 1973 wurde er zum ersten Volksmusikpfleger des Bezirks Oberbayern ernannt. Sebastian Kretz, ehemals Fuadadeimuada, jetzt Sänger von Beisser aus Regensburg, hat mit ihm eine Gemeinsamkeit: Auch er widmet sich der Volksmusikpflege – und hat ein Lied beim Musikwettbewerb Traditi.ON eingereicht.

Hier hören die Paralleln allerdings auch wieder auf. Während Wastl Fanderl zu Lebzeiten für die reine Volksmusik eintrat, frei von anderen Einflüssen und Veränderungen, machte Kretz ziemlich genau das Gegenteil: Sein Song „Schau, schau wia‘s renga duad“ ist eine Neuinterpretation des Volksliedes „Wer singt denn da drobn auf am Tannabaum?“

Geburtstagssong für den Freistaat

Der Wettbewerb Traditi.ON, für den er das Lied schrieb, wurde vom Kultusministerium und dem Verband für bayerische Popkultur (VPBy) anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Freistaat Bayerns ins Leben gerufen. Zusammen mit dem Bayerischen Verein für Heimatpflege und dem Bayerischen Rundfunk animierten sie im Herbst letzen Jahres alle bayerischen Musikerinnen und Musiker, traditionelle bayerische Volkslieder neu zu interpretieren — und so etwas völlig Neues zu schaffen.

Im Vordergrund stand dabei gar nicht so sehr die Pflege der Volksmusik. Vielmehr „waren wir einfach gespannt, was bei der Verbindung von traditioneller und moderner Musik herauskommt“, sagt Johannes Damjantschitsch vom VPby. Musikalische Kreativität war also gefragt — insofern ist es nicht schlimm, dass sich „Schau, schau wia´s renga duad“ von Sebastian Kretz durchaus ein gutes Stück vom Original entfernt. „Die Melodie des Volkslieds“, sagt der Regensburger, „wollte ich mir gar nicht anhören.“ Er arbeitete nur mit dem Text und schuf so seine persönliche Version des Originals, ohne sich allzu sehr einschränken zu lassen.

Nicht der einzige Regensburger Regionalsieger

Neben Kretz reichten 175 weitere Künstler ihre persönliche Neuauflage eines Volksliedes ein. Eine Fachjury entschied sich nun für sieben Regionalsieger — diese stammen allerdings nicht, wie ursprünglich angedacht, jeweils aus einer anderen Region. „Die Qualitätsunterschiede“, sagt Damjantschitsch, „waren zwischen den Regionen so groß, dass wir uns entschieden haben, die Sieger regionsübergreifend nur nach Qualität zu bestimmen.“ Das ermöglichte den Sieg dreier Regensburger: Neben Kretz gewannen auch die Rapper Liquid und Maniac mit dem Song „Zwieflsuppn, Zwieflsuppn“, einer Neuinterpretation des Volkslieds „Heit tanz ma um an Kirwabaam“. Der läuft nun wie alle anderen Gewinnersongs bei Matuschke auf Bayern 3.

Das ist nur die erste Etappe: Mittels Online-Voting, das bis zum 11. März läuft, wird nun der Gesamtsieger bestimmt. Der kann neben einem Preisgeld auch einen Auftritt bei einer Veranstaltung im Rahmen des Jubiläumsjahr gewinnen.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.