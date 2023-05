Tiere Drei Rehkitze sterben bei Mahd: Polizei ermittelt

Bei der Mahd einer Wiese in der Oberpfalz sind nach Angaben der Polizei drei Rehkitze getötet worden. Der Landwirt habe die Wiese in Neunburg vorm Wald (Landkreis Schwandorf) zuvor nicht abgesucht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Wie die Ermittler auf den Vorfall am Montag aufmerksam wurden, wollte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Die Beamten ermitteln wegen möglicher Verstöße gegen das Tierschutzgesetz.

dpa