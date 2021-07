Anzeige

Verkehr Drei Schwerverletzte bei Unfall nahe Memmingen Bei einem Verkehrsunfall in Schwaben sind drei Menschen schwer verletzt worden.

Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle.

Memmingen.Ein 21-jähriger Autofahrer überholte in der Nacht zum Samstag auf der A7 in Höhe des Autobahnkreuzes Memmingen einen LKW, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer sei sehr schnell unterwegs gewesen, außerdem sei die Fahrbahn durch Starkregen nass gewesen. Den Angaben zufolge kam es zu Aquaplaning, wodurch der Mann in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Das Auto prallte zunächst gegen die rechte Schutzplanke, ehe es quer über die Fahrbahn nach links in die Mittelschutzplanke geschleudert wurde.

Etwa 150 Meter weiter kam das Fahrzeug völlig zerstört auf der Überholspur zum Stehen. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Die drei anderen Insassen im Alter von 18 bis 24 Jahren kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Den 21 Jahre alten Fahrer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr.

