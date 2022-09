Oberschneiding Drei Schwerverletzte nach Unfall auf B20 - Bundesstraße gesperrt

Merken

Mail an die Redaktion Vier teils schwer Verletzte: Das ist die erste Bilanz nach einem Unfall auf der B20 bei Oberschneiding. −Symbolbild: Daniel Karmann/dpa

Oberschneiding.Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwoch auf der B20 bei Oberschneiding im Landkreis Straubing-Bogen ereignet. Vier Personen wurden laut Polizei verletzt, drei von ihnen schwer. Die Bundesstraße wurde in beiden Richtungen komplett gesperrt.

Das ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei passiert: Gegen 11.30 Uhr war eine 61-jährige Autofahrerin auf dem einspurigen Bereich der B20 bei Oberschneiding in Fahrtrichtung Landau an der Isar unterwegs. Aus zunächst unbekannter Ursache kam die Autofahrerin auf die Gegenfahrbahn, die an dieser Stelle zweispurig ausgebaut ist.







Vier Verletzte in Krankenhäuser gebracht

Dort kamen der 61-Jährigen zwei Autos auf der linken Fahrspur entgegen: Ein Auto war laut Polizei mit einer 62-jährigen Fahrerin und das zweite war mit einem 29-Jährigen als Fahrer und einer 26-Jährigen als Beifahrerin besetzt. Die 61-jährige Autofahrerin touchierte zunächst das Auto der 62-Jährigen und stieß anschließend frontal mit dem anderen Auto zusammen.

Durch die Kollision wurden die 61-Jährige, der 29-Jährige und die 26-Jährige schwer verletzt, die 62-jährige Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Alle Unfallbeteiligten wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Erst am Montagmorgen kam es ebenfalls auf der B20 bei Oberschneiding zu einem . Auch dort wurden vier Personen zum Teil schwer verletzt.

B20 bleibt wohl länger gesperrt

Zurzeit (Stand: 14 Uhr) ist die B20 in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Feuerwehrkräfte sind vor Ort und übernehmen die Ausleitung. Die Sperre wird nach Schätzung der Polizei voraussichtlich noch bis etwa 17 Uhr andauern, da ein Gutachter an der Unfallstelle ist.

− cav/lha