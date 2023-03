Lawinenunglück Drei Tote: Gruppe aus Eging verunglückt beim Heliskiing in den Rocky Mountains von Helmuth Rücker

Eging a. See, Markt.Es gilt als Traum für jeden guten Skifahrer: Mit dem Helikopter hinauf auf den Berg und dann durch unberührten Tiefschnee ins Tal wedeln. Für drei Männer aus dem Landkreis Passau, verwandt und befreundet, wurde der Ausflug in die Rocky Mountains von Kanada eine Fahrt in den Tod.

### ###### #### ## ##### ###########. ###### #### (##) #### ### #### ############# ############### ### ########. ## ##### ## ######### ###### ##########, ######## #### #### ############ ###### ## ########### ####. ####### ###### ## ###### ###### ### ##### ### ### ########## ###. ##### #### ######### #### ### ### ###########.

######## ### ##### ##### ### #####

### ###-############ ###### ####### ##### #### ###### #### ### ####### ### ####### ############### ######### ### #######. ####### #. (##) ### ####### (##) ###### #### ## ########### #### ### ##### ################ ### ##########. ##### ########## ## ####### ### ###### ###, ## ##### ### #### ## #####. ### ############## ##### #############, ## ###### #### ########.

####### ## ### ##### ### ######### #######. ### ##-####### ### ######## ## #####. ## ### ## ######## #### ### ### ### ## ### ########### ####### ######. ## ##### #### ######## ### ############### #### ### ####### ###### ### ########## ## ###### ######### ##### ####### ### ##### ### ######. ########## ###### ## ## ##### #########, #### ### ### ################## ######### ### ######## ## ###### ###### ######. ####### ########, #### ## – ######### ##### – #### ####### ## ### ###### ####, #### ###### ### ### #-#### ##### ###### ######## ####### ######.

### ######## ### ######### ### ### ####### ### ######

### ##### ######### ## ###### ## ### ###### ## ### ############# #### ## ##### ###### ### ######## ### ######### ### ### ####### ### ######. ####### ### ## ### #### ####### ### ### ########, ### #### #### ## ##### ######## ###### ######. ### ####### ####### ### ### ###### ### ########### ##### ########## ### ### ####### ####.

##### #### ###### ## ###################, ### ## ### ##### ## ### ##### ######### ######## ###. ####### ### ### ##### ###### ###### ######### ######. ## ##### ### ############## ########. ## ######## ### #### ########, ### ## ### ########### ######## ### ######### ######. ### ## ## ########### ###### #####, ### ### ############# ### ######### ######### ### ######## ######## ###### ###########, #### ### ############ #### ### ####### ####. ### ####### ###### #####, ##### ## ########.

############## ### ######### ### #### ######### #########

#### ########## ########## ######### ####### #######, #### ### ############## ### ######### #### ######### ######### ####. ### ######### ## ### ###### ##### ### „#######“ ########, ##### ## ## ### ###### ### ############# ####### ######## #### ##### #### ########### ####### ####. ### ####### #### #### ## ######## ## ## ### ######## #####, ### ### ## ### ####### ####. ####### ###### ### ### ######## ####### #### ##### ####### #######. ######### ####, #### ### ############ #### ######### ### ##### ##### ### ### ######## ######## ###### ######## ### ######### ####. ########## #### ######## ##### ### ########### ######## ######.

####, ### ## ########## ## ##### ### ### ####### ############ #####, ###### #### ######## ########. „## #### ### ### #####“, ##### ##. ####### ########, #### ### #### ### ### #### ####### ####### ######, #### ### #### ## ############# ### ############## ##### ###### ###### – „### ### ###### ######### ####“. ############# ###### #####, ### ### ####### ### ### ######## ######### ####### ### ########, ##### ## ######### ### ### ####### ########. „### #### ## ####### ######## #### ######## ######## #### ###### ####### ### ### ######### ##### ######“, #### #####. „### ### ##########, ########### ### #### ## #### ##### #######, ### ####### ### ##### #### ####.“ ### ####### ##### ######## ###### ### ########### ### ####### ##### ####, #### ### ########### ### ## ########## ######### ### #### ######## ### #### ######## ## ##########.

„######## ##### ### ######### ##### #####“

### #### ######## ##### ### ##### ####, ####### #### ##### #############, ### #### ### ###### ########. ############ ######## ### ####### ##### ##### ### ##### ####### ### ##### ## ##### ######. ############# #####: „### ###### ############ ### ##### ###### ###### ########### ####### ########, #### ##### ##### ########### ### ### #### ### ######### ######## ##### ##### #####.“

## ##### ###### #### ####### ### ########## ###########. ### ############## ### ######### ##### ### ### ############. ##### ### ### ####### ########.

### ### ###### ### ## ####### ### ###### ######## ###### ###### ####, ### ##### ###### #######. #### ## ########### ########## ### ### ### ## ####### ### ############ ######### ######## #### ##### ############ ## ########## ## ########## #### ######## #############. ### ##-########, ### ###### #################### #######, ### ### ######### ##### ### #####.