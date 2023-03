Mittelhessen Drei Verhaftungen bei Razzia gegen organisierte Kriminalität

Bei Ermittlungen wegen organisierter Kriminalität im Baugewerbe sind am Mittwochmorgen drei Menschen verhaftet worden. Zudem seien in Hessen, Bayern und Nordrhein-Westfalen 37 Wohn- und Geschäftsräume durchsucht worden, teilte die Staatsanwaltschaft im hessischen Marburg mit. Der mutmaßliche Haupttäter, ein 42-jähriger Mann, wurde im Landkreis Marburg-Biedenkopf festgenommen, wie ein Sprecher sagte. Zudem verhafteten die Beamten in Frankfurt einen 52-Jährigen und im nordrhein-westfälischen Siegen einen 55-Jährigen.

dpa