Anzeige

Unfälle Drei Verletzte bei Auffahrunfall mit Quad Weil ein Quadfahrer ein bremsendes Auto zu spät bemerkte, ist er bei einem Auffahrunfall schwer verletzt worden.

Merken

Mail an die Redaktion Der Schriftzug „Unfall“ leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Schöllkrippen.Seine 20 Jahre alte Beifahrerin und der 55-jährige Beifahrer im Auto vor ihm erlitten leichte Verletzungen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der 26-Jährige am Freitag in Schöllkrippen (Landkreis Aschaffenburg) auf dem Quad unterwegs. Dabei übersah er, dass die 59-jährige Autofahrerin bremste und fuhr auf das Heck des Autos auf. Der Quadfahrer wurde mit schweren Verletzungen an Brust und Wirbelsäule mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.