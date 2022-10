Sperrung Drei Verletzte bei Unfall in Neu-Ulm

Drei Menschen sind bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Neu-Ulm verletzt worden - zwei davon schwer. Vier Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt, wie die Polizei mitteilte. Ursache und Unfallhergang sind noch unklar. Die Staatsstraße 2031 ist zunächst in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Eine Umleitung über die Bundesstraße 28 wurde eingerichtet.

dpa