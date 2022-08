Am Samstagnachmittag Drei Verletzte: Hubschrauber-Einsatz nach schwerem Unfall in Weiden

Mail an die Redaktion Mit einem Rettungshubschrauber wurde am Samstagnachmittag ein 78-Jähriger nach einem Unfall in Weiden in ein Krankenhaus gebracht. Foto: Jan Woitas/dpa

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagnachmittag in Weiden in der Oberpfalz ereignet. Drei Personen wurden nach einem Vorfahrtsverstoß verletzt, die B470 war wegen eines Hubschraubereinsatzes kurzzeitig komplett gesperrt.

Wie die Polizei auf MZ-Nachfrage mitteilt, hat nach derzeitigem Kenntnisstand ein 78-Jähriger einem 40-Jährigen auf der Bundesstraße die Vorfahrt genommen. Der 78-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Seine gleichaltrige Beifahrerin sowie der 40-Jährige zogen sich leichte Verletzungen zu.







Der Hubschrauber-Einsatz zog eine Vollsperrung der B470 nach sich, bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge war die Bundesstraße in der Richtungsfahrbahn gesperrt. Mittlerweile konnte die Straße wieder freigegeben werden.

− lha