Unfälle Drei verletzte Kinder bei Autounfall

Forchheim.Bei einem Unfall in der Nähe von Forchheim sind sieben Personen verletzt worden, darunter drei Kinder. Nach Angaben der Polizei geriet eine 46-Jährige am Donnerstag auf der B470 in einer langgezogenen Kurve aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dabei berührte sie ein Auto, in dem neben zwei Erwachsenen noch drei Kinder im Alter von einem, fünf und acht Jahren saßen. Das Fahrzeug der 46-Jährigen touchierte ein weiteres Auto, das von der Straße abkam und eine Böschung hinunterfiel. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Unfallfahrerin selbst wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt 72 000 Euro.