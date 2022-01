Anzeige

Unfälle Drei verletzte Kinder nach Unfall mit Schulbus Bei einem Unfall mit einem Schulbus sind in Niederbayern drei Kinder verletzt worden.

Triftern.Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte eine Autofahrerin am Mittwoch dem Bus in Triftern (Landkreis Rottal-Inn) die Vorfahrt genommen. Dadurch sei es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge gekommen. Nachträglich hätten sich drei Eltern gemeldet und leichte Verletzungen ihrer Kinder gemeldet.

